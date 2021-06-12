НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
001
Дюка Опубликовал Дюка 1
Общая информацияНовости (1)Скриншоты (3)

Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope слили на сайте Nintendo

Опубликовано: 4 час. 34 мин. назад
Поделиться:  

Компания Nintendo на своем сайте слила анонс игры Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope, которую должны были представить сегодня во время Ubisoft Forward в рамках выставки E3 2021. Продолжение тактической РПГ Mario + Rabbids Kingdom Battle должно появиться на Switch в 2022 году.

В Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope игрокам предстоит объединиться с Марио, Принцессой Пич, Рэббид Пич, Рэббид Луиджи и их друзьями в новом галактическом приключении, чтобы победить зловещую сущность и спасти существ, называемых Искры. Вас ждут новые боссы и знакомые враги, а находя по всему миры Искры вы сможете получать доступ к новым способностях, которые помогут во время сражений.

 

Скриншот игры Mario + Rabbids 2: Sparks Of Hope

 

Вам также может быть интересно
В разработке находится новый Painkiller Одним из самых больших сюрпризов во время трансляции Summer Game Fest стала новость о том, что компания Saber Interactive разрабатывает новую игру в серии шутеров Painkiller, последняя часть которой выходила в 2012 году... В разработке находится новый Painkiller Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction... Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 58 мин. назад
Пока что небезызвестный список всех анонсов Е3 подтверждается на 100%. Ну и да, жду 2-ю часть, первая пока пройдена наполовину, но игруха неожиданно годная.
Игровые новoсти
45 мин. назад0Прямая трансляция Ubisoft Forward в рамках E3 2021 4 час. 34 мин. назад1Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope слили на сайте Nintendo сегодня, 01:32:550Представлен геймплей Two Point Campus сегодня, 01:25:020Трейлер экшена Dolmen сегодня, 00:30:080Стань Бабой Ягой в лесном приключении BLACKTAIL сегодня, 00:24:524Новый трейлер Steelrising от Spiders вчера, 23:48:004Дебютный геймплей трейлер Disciples: Liberation
Новости игр
Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six QuarantineИГРЫ Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction... Кинематографический трейлер Sherlock Holmes: Chapter OneИГРЫ Кинематографический трейлер Sherlock Holmes: Chapter One В рамках IGN Expo 2021 был показан новый кинематографический трейлер Sherlock Holmes: Chapter One, позволяющий взглянуть на невероятные дедуктивные способности Шерлока Холмса, с помощью которых он раскрывает самые сложные дела... Стань Бабой Ягой в лесном приключении BLACKTAILИГРЫ Стань Бабой Ягой в лесном приключении BLACKTAIL Во время трансляции IGN Expo 2021 состоялся анонс BLACKTAIL – оригинального приключения с видом от первого лица. Интересно в проекте то, что главной героиней в нем выступает ни кто иная, как сама Бабя Яга...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Представлен геймплей Two Point CampusCtrl + стрелка вправо