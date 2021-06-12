Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope слили на сайте Nintendo

Компания Nintendo на своем сайте слила анонс игры Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope, которую должны были представить сегодня во время Ubisoft Forward в рамках выставки E3 2021. Продолжение тактической РПГ Mario + Rabbids Kingdom Battle должно появиться на Switch в 2022 году.

В Mario + Rabbids 2: Sparks of Hope игрокам предстоит объединиться с Марио, Принцессой Пич, Рэббид Пич, Рэббид Луиджи и их друзьями в новом галактическом приключении, чтобы победить зловещую сущность и спасти существ, называемых Искры. Вас ждут новые боссы и знакомые враги, а находя по всему миры Искры вы сможете получать доступ к новым способностях, которые помогут во время сражений.