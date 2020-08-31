Любовь главных героинь в новом трейлере Remothered: Broken Porcelain

Студия Stormind Games и издательство Modus Games выпустили очередной трейлер психологического ужастика Remothered: Broken Porcelain. В нем раскрывается история двух главных героинь – от знакомства и совместного времяпровождения до романтических вечеров и настоящей любви.

Ролик также демонстрирует персонажей, с которыми пользователям предстоит встретиться при прохождении. Некоторые из них обладают далеко не самой приятной внешностью.

Напомним: в Remothered: Broken Porcelain присутствуют механики выживания. Игрокам придется не только прятаться, но и накапливать ресурсы, а также сражаться с врагами.

Проект выйдет 20 октября 2020 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.