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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Любовь главных героинь в новом трейлере Remothered: Broken Porcelain

Опубликовано: 15 мин. назад
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Студия Stormind Games и издательство Modus Games выпустили очередной трейлер психологического ужастика Remothered: Broken Porcelain. В нем раскрывается история двух главных героинь – от знакомства и совместного времяпровождения до романтических вечеров и настоящей любви.

Ролик также демонстрирует персонажей, с которыми пользователям предстоит встретиться при прохождении. Некоторые из них обладают далеко не самой приятной внешностью.

Напомним: в Remothered: Broken Porcelain присутствуют механики выживания. Игрокам придется не только прятаться, но и накапливать ресурсы, а также сражаться с врагами.

Проект выйдет 20 октября 2020 года на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

 

Скриншот игры Remothered: Broken Porcelain

 

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