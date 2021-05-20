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Lies of P – темные приключения Пиноккио

Опубликовано: 5 час. 34 мин. назад
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Разработчик Round 8 Studio и издатель NeoWiz анонсировали новую экшен-РПГ в Souls-стиле под названием Lies of P. Игра основана на классической сказке итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», однако, рассказывает мрачную историю Пиноккио, события которой разворачиваются во времена Прекрасной Эпохи, где исчезло практически все человечество. Герой путешествует по некогда прекрасному городу Крат, превратившемуся в сущий ад, в поисках знаменитого мастера Джепетто, который должен пролить свет на то, что случилось с Пиноккио и окружающим миром.

Story Trailer

Так как Пиноккио является механической куклой, вы сможете менять части его тела, чтобы получать новые навыки, преимущества в боях и другие уникальные и полезные функции. Также вам предстоит взаимодействовать с теми немногими, кому удалось выжить в этом мире. В Lies of P представлена уникальная система лжи: чем больше Пиноккио будет лгать, тем более человечным он будет становиться, со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками.

Lies of P выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, однако точная дата не сообщается.

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