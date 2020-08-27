Lemnis Gate – инновационный тактический шутер во временной петле

Ratloop Games Canada и Frontier Foundry анонсировали инновационный тактический шутер от первого лица под названием Lemnis Gate, события которого разворачиваются во временной петле. Инновационный он благодаря функции автоматического коопа, буквально дающей игроку полный контроль над пятью оперативниками. Например, одним персонажем вы сможете замедлить время, а вторым разместить защитные сферы, чтобы в итоге помочь будущему себе. Каждый герой обладает отличительной от других экипировкой и особыми способностями, которые станут решающими на поле боя.

Lemnis Gate выйдет в начале 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Switch.