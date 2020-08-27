НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
111
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Lemnis Gate – инновационный тактический шутер во временной петле

Опубликовано: 38 мин. назад
Поделиться:  

Ratloop Games Canada и Frontier Foundry анонсировали инновационный тактический шутер от первого лица под названием Lemnis Gate, события которого разворачиваются во временной петле. Инновационный он благодаря функции автоматического коопа, буквально дающей игроку полный контроль над пятью оперативниками. Например, одним персонажем вы сможете замедлить время, а вторым разместить защитные сферы, чтобы в итоге помочь будущему себе. Каждый герой обладает отличительной от других экипировкой и особыми способностями, которые станут решающими на поле боя.

Lemnis Gate выйдет в начале 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Switch.

Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
Netflix создает сериал Resident Evil Netflix объявили о том, что в разработке находится сериальная адаптация легендарной франшизы ужасов Resident Evil. Сериал расскажет совершенно новую историю, что охватит два временных отрезка... Netflix создает сериал Resident Evil Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в известном мире Средиземья... Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 мин. назад0Сюжетный трейлер Medal of Honor: Above and Beyond 17 мин. назад0Сражения мега-роботов возвращаются в Override 2: Super Mech League 21 мин. назад0Новый трейлер и актерский состав Twelve Minutes 28 мин. назад0Семь минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 38 мин. назад0Lemnis Gate – инновационный тактический шутер во временной петле 42 мин. назад0Дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive Edition 1 час. 16 мин. назад0Анонсирована новая стратегия по вселенной Warhammer
Новости игр
Новый трейлер и дата выхода Little Nightmares IIИГРЫ Новый трейлер и дата выхода Little Nightmares II Во время церемонии Gamescom 2020 Bandai Namco продемонстрировала новый трейлер хоррор-платформера Little Nightmares II. Выглядит происходящее на экране чертовски жутко: страшная учительница, вращающая головой... Black Myth: Wukong – новая игра по китайскому роману Journey to the WestИГРЫ Black Myth: Wukong – новая игра по китайскому роману Journey to the West Китайская инди-компания Game Science анонсировала свою AAA-игру в жанре экшен-приключение, основанную на китайском романе Journey to the West (Путешествие на Запад). Она получила название Black Myth: Wukong... Сражения мега-роботов возвращаются в Override 2: Super Mech LeagueИГРЫ Сражения мега-роботов возвращаются в Override 2: Super Mech League Modus Studios Brazil и Modus Games в рамках Gamescom 2020 анонсировали продолжение файтинга с участием сверхмощных боевых роботов Override: Mech City Brawl – Override 2: Super Mech League. В новой части будет представлен...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дебютный трейлер Age of Empires III: Definitive EditionCtrl + стрелка вправо