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Lego Star Wars: The Skywalker Saga перенесли на неопределенный срок

Опубликовано: вчера, 10:13:43
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Компания TT Games объявила о переносе приключенческой игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая должна была выйти весной этого года, на неопределенный срок. Разработчики заявили, что им необходимо больше времени на то, чтобы сделать проект самым большим и самым лучшим в серии LEGO. Новую дату обещают назвать как можно скорее.

Напомним, что LEGO Star Wars: The Skywalker Saga разрабатывается на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Switch, а сюжет проекта охватывает девять основных фильмов вселенной «Звездных Войн».

 

Скриншот игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

 

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