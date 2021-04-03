Lego Star Wars: The Skywalker Saga перенесли на неопределенный срок

Компания TT Games объявила о переносе приключенческой игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая должна была выйти весной этого года, на неопределенный срок. Разработчики заявили, что им необходимо больше времени на то, чтобы сделать проект самым большим и самым лучшим в серии LEGO. Новую дату обещают назвать как можно скорее.

Напомним, что LEGO Star Wars: The Skywalker Saga разрабатывается на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Switch, а сюжет проекта охватывает девять основных фильмов вселенной «Звездных Войн».