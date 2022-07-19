Легендарный Джон Ромеро работает над новым шутером на Unreal Engine 5

Студия Romero Games, возглавляемая Брендой Ромеро и ветераном шутеров от первого лица Джоном Ромеро, начала разработку нового FPS. Об этом говорится в вакансии на сайте компании.

Об игре на данный момент почти ничего не известно. Шутер будет разрабатываться на движке Unreal Engine 5. Также сообщается, что со студией будет сотрудничать крупный издатель.

Джон Ромеро известен своей работой над такими легендарными стрелялками, как Wolfenstein 3D, Doom и Quake. Последним релизом Romero Games стала тактическая игра Empire of Sin, вышедшая в 2020 году и рассказывающая о гангстерских разборках во времена Сухого закона.