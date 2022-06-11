НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
1504
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (1)Блоги (1)Видео (1)Скриншоты (12)Похожие игры (4)

Легендарная Baldur's Gate возвращается

Опубликовано: 5 мин. назад
Поделиться:  

Студия Black Isle Studios рассказала о работе над обновленной версией RPG 2004 года Baldur's Gate: Dark Alliance II. Ее разработка ведется совместно с издательством Publisher Interplay Entertainment.

Те, кто в свое время пропустил игру, сможет наверстать упущенное уже этим летом. Да еще и на любой из основных платформ: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Разработчики обещают добавить поддержку 4K-разрешения и локальную кооперативную игру. Проект уже доступен для предзаказа в Steam. В нем же можно использовать Remote Play, чтобы сыграть без привязки к локальной сети.

Оригинальная Baldur's Gate: Dark Alliance II вышла в 2004 году на PS2 и Xbox и была тепло принята как критиками, так и игроками.

[Switch/PS4/PS5/XOne/XSX/PC] Debut Trailer
Вам также может быть интересно
Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears Линейка хоррор-игр Layers of Fear получит продолжение. Во время первого дня шоу Summer Game Fest был представлен трейлер новой части Layers of Fears, в которой нам обещают абсолютно новый сюжет и игровой процесс... Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики... Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 мин. назад0Легендарная Baldur's Gate возвращается 8 час. 43 мин. назад0Спасаем человечество из тени в геймплейном трейлере Evotinction 9 час. 14 мин. назад0Лизун и другие призраки в геймплейном трейлере Ghostbusters: Spirits Unleashed 9 час. 39 мин. назад0Киберпанк и катана: показан новый трейлер Wanted: Dead 9 час. 44 мин. назад0Анонсирован красочный эксклюзив EGS — Shoulders of Giants 10 час. 1 мин. назад0Новый трейлер Forever Skies посвятили особенностям геймплея 10 час. 12 мин. назад0Aliens Fireteam Elite получит крупное DLC
Новости игр
Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержденИГРЫ Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержден Первый день выставки Summer Game Fest завершился громким анонсом – на сцену вышел директор Naughty Dog Нил Дракманн и подтвердил, что ремейк The Last of Us появится на PlayStation 5 и ПК... Киберпанк и катана: показан новый трейлер Wanted: DeadИГРЫ Киберпанк и катана: показан новый трейлер Wanted: Dead Разработчики из Soleil решили порадовать зрителей IGN Expo 2022 и представили трейлер Wanted: Dead. В нем студия показала смесь кат-сцен и геймплея Sci-Fi экшена в научно-фантастическом сеттинге. История Wanted: Dead... Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last MileИГРЫ Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile В рамках презентации IGN Expo 2022 студия Skybound Entertainment представила ролик своего нового проекта во вселенной «Ходячие мертвецы» – The Walking Dead: Last Mile. В кинематографическом трейлере они назвали дату выхода игры...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Спасаем человечество из тени в геймплейном трейлере EvotinctionCtrl + стрелка вправо