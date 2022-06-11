Легендарная Baldur's Gate возвращается

Студия Black Isle Studios рассказала о работе над обновленной версией RPG 2004 года Baldur's Gate: Dark Alliance II. Ее разработка ведется совместно с издательством Publisher Interplay Entertainment.

Те, кто в свое время пропустил игру, сможет наверстать упущенное уже этим летом. Да еще и на любой из основных платформ: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Разработчики обещают добавить поддержку 4K-разрешения и локальную кооперативную игру. Проект уже доступен для предзаказа в Steam. В нем же можно использовать Remote Play, чтобы сыграть без привязки к локальной сети.

Оригинальная Baldur's Gate: Dark Alliance II вышла в 2004 году на PS2 и Xbox и была тепло принята как критиками, так и игроками.