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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Left 4 Dead 2 получит первое за долгие годы крупное обновление

Опубликовано: 6 час. 45 мин. назад
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Компания Valve объявила, что Left 4 Dead 2 получит масштабное контентное обновление. Оно добавит в известный кооперативный шутер карту The Last Stand из первой части. После релиза сиквела разработчики перенесли в него много локаций из оригинала, но эту пропустили.

Их недочет недавно исправили моддеры. Они опубликовали в Мастерской Steam адаптированную версию The Last Stand для Left 4 Dead 2. Именно она войдет в состав обновления. То есть Valve смогла договориться с энтузиастами, чтобы карта перешла из разряда фанатских в официальные. Больше подробностей разработчики пообещали рассказать в ближайшем будущем.

Оценить арену The Last Stand в Left 4 Dead 2 можно в ролике ниже.

The Last Stand Update
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Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)5 час. 29 мин. назад
kostya612 писал(а):
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Мастер клинка
kostya612 (уровень 16)5 час. 41 мин. назад
когда ?
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