Left 4 Dead 2 получит первое за долгие годы крупное обновление

Компания Valve объявила, что Left 4 Dead 2 получит масштабное контентное обновление. Оно добавит в известный кооперативный шутер карту The Last Stand из первой части. После релиза сиквела разработчики перенесли в него много локаций из оригинала, но эту пропустили.

Их недочет недавно исправили моддеры. Они опубликовали в Мастерской Steam адаптированную версию The Last Stand для Left 4 Dead 2. Именно она войдет в состав обновления. То есть Valve смогла договориться с энтузиастами, чтобы карта перешла из разряда фанатских в официальные. Больше подробностей разработчики пообещали рассказать в ближайшем будущем.

Оценить арену The Last Stand в Left 4 Dead 2 можно в ролике ниже.