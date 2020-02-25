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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Лечим болезни в Two Point Hospital – теперь и на консолях!

Опубликовано: вчера, 16:09:22
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Студия Two Point еще в прошлом году собиралась выпустить забавный симулятор больницы Two Point Hospital на консоли. Но заветный день, пережив один существенный перенос, наступил лишь сегодня – игра наконец-то стала доступна на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В Two Point Hospital вы возьмете под управление настоящую больницу с технологичным оборудованием и персоналом. Вам предстоит заниматься менеджментом, расширять клинику, заказывать новую аппаратуру и, конечно же, лечить пациентов от самых необычных болезней.

На PC, к слову, игра вышла еще летом 2018 года. Позже эта версия также получила дополнения «Бигфут», «Остров Пебберли» и «Близкие контакты».

Console Launch Trailer
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