Лечим болезни в Two Point Hospital – теперь и на консолях!

Two Point Hospital

Two Point Hospital NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Студия Two Point еще в прошлом году собиралась выпустить забавный симулятор больницы Two Point Hospital на консоли. Но заветный день, пережив один существенный перенос, наступил лишь сегодня – игра наконец-то стала доступна на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В Two Point Hospital вы возьмете под управление настоящую больницу с технологичным оборудованием и персоналом. Вам предстоит заниматься менеджментом, расширять клинику, заказывать новую аппаратуру и, конечно же, лечить пациентов от самых необычных болезней.

На PC, к слову, игра вышла еще летом 2018 года. Позже эта версия также получила дополнения «Бигфут», «Остров Пебберли» и «Близкие контакты».