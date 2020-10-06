Larian Studios дала уточнение касательно размера Baldur's Gate III

Недавно Larian Studios обновила страницу Baldur's Gate III в Steam, после чего внимательные пользователи заметили изменение в системных требованиях. Разработчики указали, что для установки их грядущего творения понадобится 150 Гбайт свободного места на жестком диске. Естественно, такой «вес» неприятно удивил многих пользователей, поэтому создатели третьей части серии решили дать уточнение. Оказывается, размер Baldur's Gate III после установки будет около 80 Гбайт.

Игра выйдет 6 октября 2020 года на ПК и в Google Stadia.