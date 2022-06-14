Кровь и крики в новом трейлере The Texas Chain Saw Massacre

В конце прошлого года студия Gun Media анонсировала разработку The Texas Chain Saw Massacre – игры по культовому слэшеру 1974 года «Техасская резня бензопилой». И в рамках Xbox Games Showcase Extended она представила новый трейлер проекта.

В нем можно увидеть немного геймплея будущей новинки. И судя по нему, переживать за аутентичность фильму не стоит, ведь игроки получат достаточно кровавого месива, криков о помощи и жестокости в каждой игровой сессии.

В трейлере также была раскрыто окно релиза на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5 – 2023 год.

The Texas Chain Saw Massacre – асимметричный кооперативный хоррор, в котором нескольком игроков должны сбежать от легендарного маньяка с бензопилой.