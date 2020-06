The Bard's Tale: Remastered and Resnarkled выйдет еще на две платформы

Компания Hello Games объявила о том, что с завтрашнего дня No Man’s Sky становится кроссплатформенной игрой, позволив пользователям ПК, PS4 и Xbox One торговать, исследовать, путешествовать и строить вместе. Над этим разработчики трудились последние шесть месяцев, незаметно переделывая сетевой интерфейс игры, чтобы все версии были объединены в единую многопользовательскую базу. Благодаря этому обновлению, огромные планетарные базы, построенные на мощных ПК, можно будет посещать и на консолях.

The Last of Us Part II получила релизный трейлер

