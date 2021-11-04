Короткометражный CGI-фильм по Battlefield 2042

Студия DICE опубликовала девятиминутный CGI-ролик, повествующий о событиях, предшествующих началу Battlefield 2042. Короткометражка получила название «Исход».
Кимбл «Ирландец» Грейвз, один из персонажей Battlefield 4, стал капитаном огромного корабля, служащего убежищем двум сотням беженцев. Судно, так же называющееся «Исход», принадлежит Неприкаянным, группе, которая в сложной политической обстановке решила остаться нейтральной и сосредоточиться на собственном выживании. Но их нейтралитет длится недолго: вскоре каждому придется выбрать свою сторону в глобальном конфликте — если не по велению сердца, то ради выживания.
Battlefield 2042 выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 19 ноября.