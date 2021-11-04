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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Короткометражный CGI-фильм по Battlefield 2042

Опубликовано: 48 мин. назад
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Студия DICE опубликовала девятиминутный CGI-ролик, повествующий о событиях, предшествующих началу Battlefield 2042. Короткометражка получила название «‎Исход».

Кимбл «Ирландец» Грейвз, один из персонажей Battlefield 4, стал капитаном огромного корабля, служащего убежищем двум сотням беженцев. Судно, так же называющееся «‎Исход», принадлежит Неприкаянным, группе, которая в сложной политической обстановке решила остаться нейтральной и сосредоточиться на собственном выживании. Но их нейтралитет длится недолго: вскоре каждому придется выбрать свою сторону в глобальном конфликте — если не по велению сердца, то ради выживания.

Battlefield 2042 выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 19 ноября.

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