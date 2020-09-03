Короткометражка по WoW: Shadowlands с рассказом о локации Малдраксус

Компания Blizzard Entertainment продолжает выпускать материалы, посвященные World of Warcraft: Shadowlands – следующему крупному расширению для известной MMORPG. На этот раз разработчики порадовали фанатов короткометражкой, в которой рассказывается о локации Малдраксус. Это одно из царств в Теневых Землях, управляемое ковенантом Некролордов.

В свежем ролике о регионе повествует воительница Дрека, жена Дуротана и мать Тралла. Она поведает о предательствах и разногласиях между пятью домами Малдраксуса, которые ранее плечом к плечу обороняли родную землю.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября 2020 года на ПК.