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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Короткометражка по WoW: Shadowlands с рассказом о локации Малдраксус

Опубликовано: 3 час. 36 мин. назад
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Компания Blizzard Entertainment продолжает выпускать материалы, посвященные World of Warcraft: Shadowlands – следующему крупному расширению для известной MMORPG. На этот раз разработчики порадовали фанатов короткометражкой, в которой рассказывается о локации Малдраксус. Это одно из царств в Теневых Землях, управляемое ковенантом Некролордов.

В свежем ролике о регионе повествует воительница Дрека, жена Дуротана и мать Тралла. Она поведает о предательствах и разногласиях между пятью домами Малдраксуса, которые ранее плечом к плечу обороняли родную землю.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября 2020 года на ПК.

Shadowlands Afterlives: Maldraxxus [RUS]
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