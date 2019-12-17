Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза

Студия Scavengers уже больше года поддерживает в раннем доступе свою бесплатную королевскую битву The Darwin Project. Сегодня же стало известно, когда игра доберется до финального релиза – это случится уже в январе 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Тогда же девелоперы собираются добавить в The Darwin Project новых врагов, пушки и дополнительные инструменты для режиссера шоу. Режиссером, к слову, выступает случайный игрок, который имеет возможность изменять ход матча: добавлять ящики с оружием, создавать гравитационные шторма, сбрасывать ядерные бомбы и т.д. Остальные геймеры, в свой черед, должны держаться до конца партии, сражаясь друг с другом и собирая предметы экипировки.