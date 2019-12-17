НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
634
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (3)Видео (3)Геймарт (4)

Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза

Опубликовано: вчера, 21:12:15
Поделиться:  

Студия Scavengers уже больше года поддерживает в раннем доступе свою бесплатную королевскую битву The Darwin Project. Сегодня же стало известно, когда игра доберется до финального релиза – это случится уже в январе 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Тогда же девелоперы собираются добавить в The Darwin Project новых врагов, пушки и дополнительные инструменты для режиссера шоу. Режиссером, к слову, выступает случайный игрок, который имеет возможность изменять ход матча: добавлять ящики с оружием, создавать гравитационные шторма, сбрасывать ядерные бомбы и т.д. Остальные геймеры, в свой черед, должны держаться до конца партии, сражаясь друг с другом и собирая предметы экипировки.

Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых... Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен The Wolf Among Us 2 снова в разработке Хорошие новости с The Game Awards 2019 – The Wolf Among Us 2 официально снова в разработке для ПК и консолей. При этом версия для персональный компьютеров станет эксклюзивом Epic Games Store... The Wolf Among Us 2 снова в разработке
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 4 мин. назад0Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam 5 час. 21 мин. назад2Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза вчера, 21:12:150Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза вчера, 20:45:570Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер вчера, 18:41:030Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 вчера, 18:05:273The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов вчера, 17:23:260Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms
Новости игр
Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2ИГРЫ Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 Популярный ролевой экшен Risk of Rain 2 находится сейчас в раннем доступе Steam, регулярно получая свежие обновления. Сегодня вот девелоперы из Hopoo Games добавили в игру еще один новый... Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлерИГРЫ Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер В начале декабря компания Activision и студия Infinity Ward запустили в Call of Duty: Modern Warfare первый сезон нового контента, разбив его на несколько частей. Уже завтра в игре появятся... The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказовИГРЫ The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов Студия Skydance Interactive разрабатывает сейчас новый VR-экшен The Walking Dead: Saints & Sinners, события которого разворачиваются во вселенной «Ходячие мертвецы». Сегодня девелоперы представили...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлерCtrl + стрелка вправо