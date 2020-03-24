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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Консольная версия Titan Quest получила дополнение Ragnarok

Опубликовано: 1 час. 46 мин. назад
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Компания THQ Nordic еще в 2017 году выпустила на PC крупное дополнение Ragnarok для ролевого экшена Titan Quest – тогда игре стукнуло аж 11 лет. Сегодня состоялся повторный релиз DLC, но уже на PS4 и Xbox One.

Titan Quest: Ragnarok может похвастаться повышением максимального уровня, новым мастерством, невиданными прежде боссами, редкой добычей и увлекательным сюжетом. Героям предстоит посетить дикие земли Северной Европы, где набирает силу неизвестная угроза.

А еще дополнение прокачивает техническую составляющую Titan Quest. В Ragnarok игроки обнаружат новые шейдеры, улучшенную Ragdoll-физику, более плавное управление, расширенные возможности для создания модов и другое.

Console Release Trailer
Console Gameplay Trailer
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