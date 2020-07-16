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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Konami официально анонсировали обновление PES 2021 для eFootball PES 2020

Опубликовано: 40 мин. назад
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Ранее в сети уже ходили слухи о том, что в этом году компания Konami откажется от выпуска полноценной номерной части Pro Evolution Soccer, а вместо нее выпустит обновление для игры eFootball PES 2020. С выходом апдейта в игре появятся новые игроки и составы. Трейлер официального анонса Season Update был опубликован на официальном канале eFootball PES.

При этом, следующая полноценная часть, релиз которой намечен на следующий год, будет использовать новый графический движок Unreal Engine 5 (ранее разработчики использовали FOX Engine) и дебютирует на новом поколении консолей – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Релиз обновления намечен на 15 сентября текущего года для PC, PS4 и Xbox One.

Season Update - Official Reveal Trailer
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