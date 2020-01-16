Комплект Metro Redux выйдет на Nintendo Switch

Только что студия 4A Games сообщила, что ее сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии Metro 2033 и Metro: Last Light, выйдет на портативную консоль Nintendo Switch. Релиз состоится весьма скоро – 28 февраля 2020 года.

Помимо обеих игр, комплект Redux также предложит все вышедшие к ним дополнения. За предзаказ физического издания в отдельных розничных магазинах можно получить подарок «Тайник рейнджера», состоящий из тематических булавок, специальной упаковки, двухсторонней обложки, коллекционных арт-карточек и постера формата A2.



