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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Комплект Metro Redux выйдет на Nintendo Switch

Опубликовано: 11 час. 2 мин. назад
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Только что студия 4A Games сообщила, что ее сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии Metro 2033 и Metro: Last Light, выйдет на портативную консоль Nintendo Switch. Релиз состоится весьма скоро – 28 февраля 2020 года.

Помимо обеих игр, комплект Redux также предложит все вышедшие к ним дополнения. За предзаказ физического издания в отдельных розничных магазинах можно получить подарок «Тайник рейнджера», состоящий из тематических булавок, специальной упаковки, двухсторонней обложки, коллекционных арт-карточек и постера формата A2.

 

Metro Redux NSwitch Pre-Order картинка

 

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