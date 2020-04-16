Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено

Согласно отчету Bloomberg, компания Sony планирует произвести меньшее количество консолей PS5 в первый год, по сравнению с тем, как было с PS4. Несмотря на то, что производственные мощности не затронуты, проблемы, возникшие из-за COVID-19, и ожидаемой более высокой цены консоли, могут снизить на нее спрос.

Люди, знакомые с деталями поставок Sony, говорят о том, что до марта 2021 года (текущий финансовый год), ожидается, что будет произведено от 5-6 миллионов единиц PS5. Для сравнения, за первые шесть месяцев со дня выхода PS4 было продано 7,5 миллионов консолей.





Полное производство консолей PS5 начнется уже к июню 2021 года, но запреты на поездки и другие ограничения во всем мире вызвали непредвиденные проблемы. К примеру, в отчете говорится о том, что совет директоров Sony не может собраться вместе для решения определенных деталей. Разработчики железа компании так же не могут попасть на заводы по сборке, чтобы проконтролировать процесс.

Помимо этого, коронавирус затронул планы компании явить миру консоль, ведь как она будет выглядеть на самом деле, нам еще не показали. Sony физически не сможет провести презентацию PS5. Знакомые с планами компании также говорят о том, что решение показать геймпад DualSense было принято в последнюю минуту, так как Sony боялась утечек информации.

В докладе отмечается, что некоторые из планов компании могут измениться по мере развития пандемии, включая и объемы производства PS5.



