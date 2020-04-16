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Дюка Опубликовал Дюка 3

Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено

Опубликовано: 4 час. 38 мин. назад, Дюка
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Согласно отчету Bloomberg, компания Sony планирует произвести меньшее количество консолей PS5 в первый год, по сравнению с тем, как было с PS4. Несмотря на то, что производственные мощности не затронуты, проблемы, возникшие из-за COVID-19, и ожидаемой более высокой цены консоли, могут снизить на нее спрос.

Люди, знакомые с деталями поставок Sony, говорят о том, что до марта 2021 года (текущий финансовый год), ожидается, что будет произведено от 5-6 миллионов единиц PS5. Для сравнения, за первые шесть месяцев со дня выхода PS4 было продано 7,5 миллионов консолей.

 

Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено

 

Полное производство консолей PS5 начнется уже к июню 2021 года, но запреты на поездки и другие ограничения во всем мире вызвали непредвиденные проблемы. К примеру, в отчете говорится о том, что совет директоров Sony не может собраться вместе для решения определенных деталей. Разработчики железа компании так же не могут попасть на заводы по сборке, чтобы проконтролировать процесс.

Помимо этого, коронавирус затронул планы компании явить миру консоль, ведь как она будет выглядеть на самом деле, нам еще не показали. Sony физически не сможет провести презентацию PS5. Знакомые с планами компании также говорят о том, что решение показать геймпад DualSense было принято в последнюю минуту, так как Sony боялась утечек информации.

В докладе отмечается, что некоторые из планов компании могут измениться по мере развития пандемии, включая и объемы производства PS5.

 

Количество консолей PS5 в первый год может быть ограничено

 

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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)1 час. 28 мин. назад
Shtefan писал(а):
опять решил что подожду отлаженной консоле.
Вот блин, какие страсти ... прям между молотом и наковальней derisive
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)1 час. 30 мин. назад
Ну что, похоже некстген полноценно наступит для масс только под конец 2021-начало 2022
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 27 мин. назад
Сначала думал брать консоль с едва приоткрывшимися жалюзями маркета.
Потом передумал, и решил подождать более качественную ревизию (сони всегда через полгода лучше штуки делает).
Потом геймпад показали - опять захотел под шторкой открывающегося магаза пролезть.
Сейчас говорят лимитед эдишн ваще с проблемами конвейра - опять решил что подожду отлаженной консоле.

Да уж, нелегка моя жизнь!
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