Koch Media представила издательский лейбл Prime Matter и новые игры

Корпорация Koch Media представила новый издательский лейбл под названием Prime Matter, вместе с пачкой новых проектов и списком уже известных игр, которые будут выходить под его издательством.

Пожалуй, самым крупным проектом, которым займется Prime Matter, является Payday 3. Компания заявила, что события игры развернуться в США, а ее идея состоит в том, чтобы пользователи смогли создать преступника мирового класса. Релиз проекта, как было ранее объявлено, состоится только в 2023 году. Кроме него Prime Matter издаст ролевую игру Kingdom Come: Deliverance на Nintendo Switch.

CrossFire: Legion

Новая игра от компании Blackbird Interactive, которая переносит серию шутеров в новый жанр – стратегию в реальном времени. Проект предложит как полноценную однопользовательскую кампанию, так и многопользовательский режим. Его релиз состоится в 2022 году, но пока не известно, на какие платформы.





The Last Oricru

Ролевая экшен игра с видом от третьего лица, созданная для прохождения как в однопользовательском, так и кооперативном режимах. Ее события развернутся в средневековом sci-fi мире, где технологии практически забыты, а их остатки воспринимаются практически как магические объекты.

Геймплей включит в себя необходимость принимать решения, которые влияют на развитие истории, персонажей, локации и концовку. Каждое действие влияет на отношение различных фракций к герою и только вам решать – быть другом для всех или стать плохим парнем и принять все последствия такого решения.

Боевая система обещает бросить вызов игроку и позволяет стать участником уже идущих массовых сражений. Помогать какой-то стороне или выступить против всех, ринуться в гущу сражения или использовать магические способности издалека – решать только вам.

The Last Oricru разрабатывается на Unreal Engine 4, а ее релиз состоится на ПК и консолях, включая PS5 и Xbox Series X/S.

Final Form (рабочее название)

Проект разрабатывают создатели Ruiner, компания Reikon Games. Игроков ждет динамичный научно-фантастический шутер от первого лица, события которого разворачиваются на чужеродной планете, населенной враждебными формами жизни. Ваша цель – найти «финальные формы» древних космических существ. Герой игры оснащен костюмом валькирия, благодаря которому обладает специальными навыками.

Final Form поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив до трех игроков, разрабатывается на Unreal Engine 4 для ПК и консолей. Проект находится на ранней стадии разработки.

Echoes of the End

В игре вы выступите в роли девушки по имени Рин – опытного бойца, умеющего манипулировать и разрушать материю. События приключенческого экшена разворачиваются в фэнтезийном мире, где вам предстоит сражаться, решать головоломки и заводить отношения. Пока только подтверждено наличие однопользовательской кампании, а проект разрабатывается на Unreal Engine 5. Его релиз состоится на ПК и консолях.

Scars Above

Научно-фантастическое приключение, разрабатываемое компанией Mad Head Games, в котором вам предстоит выступить в роли Кэйт Уорд и отправиться исследовать чужеродную планету в поисках ответов на окружающие ее загадки. В игре представлены сражения, объединяющие в себе стили Destiny и Borderlands, а также полностью однопользовательское прохождение.

Scars Above описывается, как «Алиса в Стране Чудес встречает Чужого», а релиз игры ожидается в 2022 году на ПК. Проект разрабатывается на Unreal Engine 4.

Prime Matter будет издавать новую еще не анонсированную игру от Warhorse, создателей Kingdom Come: Deliverance, выпустит Outward для PS5 и Xbox Series, а также консольные версии Mount and Blade II: Bannerlords.

Кроме этого компания издаст King's Bounty II, постапокалиптическую ролевую игру Encased, шутер от третьего лица Gungrave G.O.R.E., ужастик The Chant и научно-фантастический шутер Dolmen.