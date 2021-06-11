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Дюка Опубликовал Дюка 0

Koch Media представила издательский лейбл Prime Matter и новые игры

Опубликовано: 6 час. 26 мин. назад, Дюка
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Корпорация Koch Media представила новый издательский лейбл под названием Prime Matter, вместе с пачкой новых проектов и списком уже известных игр, которые будут выходить под его издательством.

Пожалуй, самым крупным проектом, которым займется Prime Matter, является Payday 3. Компания заявила, что события игры развернуться в США, а ее идея состоит в том, чтобы пользователи смогли создать преступника мирового класса. Релиз проекта, как было ранее объявлено, состоится только в 2023 году. Кроме него Prime Matter издаст ролевую игру Kingdom Come: Deliverance на Nintendo Switch.

 

CrossFire: Legion

Новая игра от компании Blackbird Interactive, которая переносит серию шутеров в новый жанр – стратегию в реальном времени. Проект предложит как полноценную однопользовательскую кампанию, так и многопользовательский режим. Его релиз состоится в 2022 году, но пока не известно, на какие платформы.

 

CrossFire: Legion

 

The Last Oricru

Ролевая экшен игра с видом от третьего лица, созданная для прохождения как в однопользовательском, так и кооперативном режимах. Ее события развернутся в средневековом sci-fi мире, где технологии практически забыты, а их остатки воспринимаются практически как магические объекты.

Геймплей включит в себя необходимость принимать решения, которые влияют на развитие истории, персонажей, локации и концовку. Каждое действие влияет на отношение различных фракций к герою и только вам решать – быть другом для всех или стать плохим парнем и принять все последствия такого решения.

Боевая система обещает бросить вызов игроку и позволяет стать участником уже идущих массовых сражений. Помогать какой-то стороне или выступить против всех, ринуться в гущу сражения или использовать магические способности издалека – решать только вам.

The Last Oricru разрабатывается на Unreal Engine 4, а ее релиз состоится на ПК и консолях, включая PS5 и Xbox Series X/S.

 

Скриншот игры The Last Oricru

 

Final Form (рабочее название)

Проект разрабатывают создатели Ruiner, компания Reikon Games. Игроков ждет динамичный научно-фантастический шутер от первого лица, события которого разворачиваются на чужеродной планете, населенной враждебными формами жизни. Ваша цель – найти «финальные формы» древних космических существ. Герой игры оснащен костюмом валькирия, благодаря которому обладает специальными навыками.

Final Form поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив до трех игроков, разрабатывается на Unreal Engine 4 для ПК и консолей. Проект находится на ранней стадии разработки.

Teaser Trailer

Echoes of the End

В игре вы выступите в роли девушки по имени Рин – опытного бойца, умеющего манипулировать и разрушать материю. События приключенческого экшена разворачиваются в фэнтезийном мире, где вам предстоит сражаться, решать головоломки и заводить отношения. Пока только подтверждено наличие однопользовательской кампании, а проект разрабатывается на Unreal Engine 5. Его релиз состоится на ПК и консолях.

 

Скриншот игры Echoes of the End

 

Scars Above

Научно-фантастическое приключение, разрабатываемое компанией Mad Head Games, в котором вам предстоит выступить в роли Кэйт Уорд и отправиться исследовать чужеродную планету в поисках ответов на окружающие ее загадки. В игре представлены сражения, объединяющие в себе стили Destiny и Borderlands, а также полностью однопользовательское прохождение.

Scars Above описывается, как «Алиса в Стране Чудес встречает Чужого», а релиз игры ожидается в 2022 году на ПК. Проект разрабатывается на Unreal Engine 4.

Scars Above
Scars Above
Scars Above
Scars Above

 

Prime Matter будет издавать новую еще не анонсированную игру от Warhorse, создателей Kingdom Come: Deliverance, выпустит Outward для PS5 и Xbox Series, а также консольные версии Mount and Blade II: Bannerlords.

Кроме этого компания издаст King's Bounty II, постапокалиптическую ролевую игру Encased, шутер от третьего лица Gungrave G.O.R.E., ужастик The Chant и научно-фантастический шутер Dolmen.

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