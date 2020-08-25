Класс Техномант в новом геймплее Outriders

Студия People Can Fly и издательство Square Enix провели очередную прямую трансляцию, посвященную Outriders. На ней зрителям представили класс Техномант и рассказали о его возможностях.

Герой указанной специализации будет использовать обширный оружейный арсенал. Его способности позволяют устанавливать турели с разным типом урона, бросать бомбы в указанное место и размещать на поле битвы мины. Техномант также имеет солидные бонусы при стрельбе из снайперской винтовки, что делает персонажа эффективным даже в сражениях на дальней дистанции. Посмотреть на героя в действии можно в ролике ниже.

Напомним: Outriders – это кооперативный шутер от третьего лица с элементами RPG, в котором пользователи будут исследовать планету Енох и пытаться отыскать место, откуда поступает таинственный сигнал.

Проект выйдет осенью 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.