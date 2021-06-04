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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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King's Bounty II доступна для предзаказа

Опубликовано: вчера, 21:31:34
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1C Entertainment и Deep Silver выпустили свежий трейлер King's Bounty II. В нем разработчики объявили о старте предварительных заказов игры. Заранее приобрести проект можно на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

King's Bounty II распространяется в цифровых изданиях «Первого дня», Lord’s Edition и Duke’s Edition, а также физической версии «Первого дня». За оформление предзаказа пользователи получат разнообразные бонусы. Всякие добавки, например, элементы экипировки, также содержатся в более дорогих вариантах проекта.

Кроме того, разработчики анонсировали «Королевское коллекционное издание» с короной. На него скоро откроются предварительные заказы.

King's Bounty II выйдет 24 августа 2021 года.

Official Pre-Order Trailer [RUS]
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Птюх (уровень 13)6 час. 22 мин. назад
Да там ценник такой загнули) для...эммм...скажем так "средненькой" с виду игры. Играть то я конечно буду, но когда она будет рублей 300-500 стоить) больше за это отдавать стыдно. Нельзя поддерживать такие цены за такое качество (имхо конечно, предвзято и исключительно впечатление от всех трейлеров и видео)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:36:51
уже 3 дня как доступен предзаказ так-то) сегодня просто трейлер вышел, приуроченный к закрытому показу игры, на который попали некоторые журналисты и поделились впечатлениями, ну и заодно к уже начавшимся предзаказам.
Но мы сильные, мы держимся! Не предзаказываем ничего и никогда! Сомкнуть строй, товарищи геймеры!
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