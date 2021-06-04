King's Bounty II доступна для предзаказа

1C Entertainment и Deep Silver выпустили свежий трейлер King's Bounty II. В нем разработчики объявили о старте предварительных заказов игры. Заранее приобрести проект можно на ПК (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

King's Bounty II распространяется в цифровых изданиях «Первого дня», Lord’s Edition и Duke’s Edition, а также физической версии «Первого дня». За оформление предзаказа пользователи получат разнообразные бонусы. Всякие добавки, например, элементы экипировки, также содержатся в более дорогих вариантах проекта.

Кроме того, разработчики анонсировали «Королевское коллекционное издание» с короной. На него скоро откроются предварительные заказы.

King's Bounty II выйдет 24 августа 2021 года.