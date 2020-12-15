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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Кинематографическое вступление из Hitman 3

Опубликовано: 15.12.2020 16:43:44
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Студия IO Interactive опубликовала кинематографическое вступление из грядущего стелс-экшена Hitman 3. Судя по всему, этот ролик будет демонстрироваться либо при входе в игру, либо в начале сюжетной кампании.

На видео показывается, как главный герой Агент 47 и его друг детства Лукас Грей, также известный как Теневой клиент, путешествуют по локациям. Последний параллельно раскрывает сюжетную завязку Hitman 3 и рассказывает о приключениях, в которых довелось побывать убийцам. А в конце ролика демонстрируется высадка из самолета на Бурдж-Халифа в Дубае.

Hitman 3 выйдет 20 января 2021 года на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Switch.

Opening Cinematic
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