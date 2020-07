Компания tinyBuild подготовила к Xbox Games Showcase новый трейлер игры Hello Neighbor 2, ранее известной под названием Hello Guest. Также создатели проекта сообщили, что он помимо ПК посетит Xbox Series X...

Hello Neighbor 2 выйдет на Xbox Series X и Xbox One

В Microsoft Store появился новый проект под названием The Red Door. Казалось бы, причем тут Activision и вообще серия Call of Duty? Однако, объем занимаемого места в 82 гигабайт, возрастной рейтинг и жанр шутер намекают нам на то...

