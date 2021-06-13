Кинематографический трейлер Far Cry 6 и анонс сезонного пропуска

Во время Ubisoft Forward в рамках E3 2021 компания Ubisoft представила новый кинематографический трейлер шутера Far Cry 6. В нем вы увидите первую встречу протагониста Дани Рохас с главным злодеем игры, диктатором Антоном Кастильо.

Помимо этого был анонсирован Season Pass, впервые в истории серии позволяющий сыграть за знаменитых злодеев – Вааса Монтенегро, Пэйгана Мина и Иосифа Сида, каждый из которых получит свой DLC. Озвучат их те же актеры, что и в оригинальных играх. В дополнениях вы сможете отправиться в глубины разума злодеев, узнать их историю, сразиться с внутренними демонами и встретить знакомых персонажей.

Также владельцы сезонного пропуска получат игру Far Cry 3: Blood Dragon, которая благодаря изданию Classic Edition доступна на консолях PS5 и Xbox Series, а также набор «Far Cry 3: Blood Dragon», содержащий 7 предметов для Far Cry 6.