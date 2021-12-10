Кинематографический трейлер Dying Light 2 Stay Human

Компания Techland во время The Game Awards 2021 представила новый кинематографический трейлер экшена с элементами паркура Dying Light 2 Stay Human, релиз которого состоится 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В нем показано, как несколько выживших пытается не попасть в лапы зомби, однако, чтобы это сделать, иногда приходится жертвовать своей человечностью.

Кроме этого разработчики представили бонусы за предварительный заказ Dying Light 2 Stay Human – набор обликов Reach for the Sky. Он создан в сотрудничестве с актрисой Розарио Доусон, которая в игре выступает в роли бесстрашной жительници города по имени Лаван, что встретится на пути главного героя Эйдена Колдуэлла.

Состав Reach for the Sky: