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Кинематографический трейлер Dying Light 2 Stay Human

Опубликовано: 10.12.2021 07:58:24
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Компания Techland во время The Game Awards 2021 представила новый кинематографический трейлер экшена с элементами паркура Dying Light 2 Stay Human, релиз которого состоится 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В нем показано, как несколько выживших пытается не попасть в лапы зомби, однако, чтобы это сделать, иногда приходится жертвовать своей человечностью.

Кроме этого разработчики представили бонусы за предварительный заказ Dying Light 2 Stay Human – набор обликов Reach for the Sky. Он создан в сотрудничестве с актрисой Розарио Доусон, которая в игре выступает в роли бесстрашной жительници города по имени Лаван, что встретится на пути главного героя Эйдена Колдуэлла.

Cinematic Trailer

Состав Reach for the Sky:

  • дизайн арбалета Лаван
  • дизайн рюкзака для Эйдена и Лаван
  • облик параплана для Эйдена и Лаван
  • костюм Лаван
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