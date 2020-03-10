Кила станет новым героем Warhammer: Chaosbane

«Диаблоид» Warhammer: Chaosbane был встречен геймерами достаточно прохладно. Но девелоперов, как видно, это только подтолкнуло к поддержке своего проекта: уже завтра они собираются добавить в игру новую героиню по имени Кила – дворфийку-инженера, которая будет распространяться абсолютно безвозмездно.

Кила прекрасно разбирается в кузнечном деле, алхимии, взрывчатке, гидравлике и других направлениях. В бою она активно применят полученные знания, используя огромный боевой молот собственного производства.

Все играбельные персонажи Warhammer: Chaosbane имеют уникальные истории – и Кила не станет исключением. В рамках нового сюжета вам предстоит наведаться в кузницу имперской столицы Нульна, чтобы спасти попавших в ловушку инженеров.