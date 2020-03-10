НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
38719
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
60Место:1402 / 1534
Общая информацияНовости (14)Видео (13)Скриншоты (12)ОбзорПохожие игры (1)Достижения

Кила станет новым героем Warhammer: Chaosbane

Опубликовано: 5 час. 37 мин. назад
Поделиться:  

«Диаблоид» Warhammer: Chaosbane был встречен геймерами достаточно прохладно. Но девелоперов, как видно, это только подтолкнуло к поддержке своего проекта: уже завтра они собираются добавить в игру новую героиню по имени Кила – дворфийку-инженера, которая будет распространяться абсолютно безвозмездно.

Кила прекрасно разбирается в кузнечном деле, алхимии, взрывчатке, гидравлике и других направлениях. В бою она активно применят полученные знания, используя огромный боевой молот собственного производства.

Все играбельные персонажи Warhammer: Chaosbane имеют уникальные истории – и Кила не станет исключением. В рамках нового сюжета вам предстоит наведаться в кузницу имперской столицы Нульна, чтобы спасти попавших в ловушку инженеров.

Dwarf Engineer Gameplay
Вам также может быть интересно
Официальный анонс королевской битвы Call of Duty: Warzone Только что компания Activision официально анонсировала королевскую битву Call of Duty: Warzone. Игра получит отдельный клиент, который смогут запускать все пользователи абсолютно бесплатно. Премьера состоится уже... Официальный анонс королевской битвы Call of Duty: Warzone Amnesia возвращается Помните серию ужастиков Amnesia? Она возвращается! Компания Frictional Games анонсировала новую часть под названием Amnesia: Rebirth. Игроков ждет новый протагонист, новый сеттинг и история. Разработчики обещают... Amnesia возвращается
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 час. 9 мин. назад0Улучшенная графика State of Decay 2: Juggernaut Edition в новом трейлере 4 час. 34 мин. назад0Операция Void Edge для Rainbow Six Siege уже доступна 5 час. 37 мин. назад0Кила станет новым героем Warhammer: Chaosbane 5 час. 58 мин. назад0У приключения Paper Beast для VR появилась дата релиза 6 час. 8 мин. назад2Никаких слухов: Horizon Zero Dawn точно выйдет на PC! 6 час. 36 мин. назад0Модный Палач Рока в свежем ролике DOOM Eternal 6 час. 59 мин. назад5Command & Conquer Remastered Collection выйдет в июне
Новости игр
Трейлер раннего доступа DreadlandsИГРЫ Трейлер раннего доступа Dreadlands Сегодня пошаговая стратегия в пост-апокалиптическом мире Dreadlands вышла в раннем доступе в Steam, в честь чего компания Fatshark опубликовала новый трейлер. В рамках Early Access игрокам будет доступно две из четырех банд... Официальный анонс королевской битвы Call of Duty: WarzoneИГРЫ Официальный анонс королевской битвы Call of Duty: Warzone Только что компания Activision официально анонсировала королевскую битву Call of Duty: Warzone. Игра получит отдельный клиент, который смогут запускать все пользователи абсолютно бесплатно. Премьера состоится уже... Модный Палач Рока в свежем ролике DOOM EternalИГРЫ Модный Палач Рока в свежем ролике DOOM Eternal Компания Bethesda поделилась очередным роликом по шутеру DOOM Eternal. В этот раз нам показали модного Палача Рока, который натягивает на себя различные костюмчики с помощью продвинутой...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
У приключения Paper Beast для VR появилась дата релизаCtrl + стрелка вправо