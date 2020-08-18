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Какие режимы будут в Hitman 3

Опубликовано: 8 час. 14 мин. назад
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IO Interactive вкратце рассказала, какие режимы будут представлены в Hitman 3. Кампания будет выполнена в виде «песочницы» и свяжет воедино историю трилогии World of Assassination. Также в проект вернется популярный режим «Неуловимые Цели», куда разработчики внесут изменения, о которых расскажут позже.

В режиме «Эскалация» будут ограничения на используемые маскировки, появятся камеры наблюдения, а также другие модификаторы сложности, что сделают его одним из сложных испытаний в Hitman 3. Режим «Контракты» позволит игрокам выбирать собственные цели и правила их устранения. Также будет возможность делиться с другими пользователями своим наборами правил и бросить им вызов, чтобы узнать, кто наберет лучший результат.

 

Скриншот игры Hitman III

 

В Hitman 3 также вернется режим «Убийца-снайпер», где игрокам предстоит уничтожать врагов при помощи снайперской винтовки, с целью набрать как можно больше очков. Однако этот режим будет однопользовательским, в отличие от Hitman 2, где была возможность играть по сети. После релиза третьей части кооперативные сервера в Hitman 2 закроют.

Что касается режима «Призрак», то в Hitman 3 он не предусмотрен, а его сервера будут закрыты 31 августа 2020 года.

Напомним, что Hitman 3 выйдет в январе на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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