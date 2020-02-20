Как повелевать обезьянами в The Survivalists – новый трейлер от Team17

Компания Team17 представила новый трейлер, посвященный приключенческой песочнице The Survivalists. Действие игры разворачивается во вселенной The Escapists. Главная задача геймеров – приручить обезьян и выжить.

Чтобы не погибнуть в The Survivalists, вам придется подружиться с обезьянами. Вы сможете перекладывать на них домашнюю работу, обучать их ремеслу и даже заставлять сражаться с другими противниками. Наладьте производство всех благ, одолейте неприятелей и станьте единоличным правителем острова.

Премьера The Survivalists состоится в течение 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.