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Как повелевать обезьянами в The Survivalists – новый трейлер от Team17

Опубликовано: 7 час. 5 мин. назад
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Компания Team17 представила новый трейлер, посвященный приключенческой песочнице The Survivalists. Действие игры разворачивается во вселенной The Escapists. Главная задача геймеров – приручить обезьян и выжить.

Чтобы не погибнуть в The Survivalists, вам придется подружиться с обезьянами. Вы сможете перекладывать на них домашнюю работу, обучать их ремеслу и даже заставлять сражаться с другими противниками. Наладьте производство всех благ, одолейте неприятелей и станьте единоличным правителем острова.

Премьера The Survivalists состоится в течение 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Monkey Feature Trailer
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