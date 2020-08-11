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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Интервью с актером, исполнившим роль в The Dark Pictures: Little Hope

Опубликовано: вчера, 18:22:02
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Издательство Bandai Namco Entertainment и студия Supermassive Games представили новый ролик, посвященный хоррору The Dark Pictures: Little Hope. На видео известный актер Уилл Поултер рассказывает о своей роли, геймплее и антураже в грядущем проекте.

В ролике кадры интервью чередуются с моментами из игры. Последние демонстрируют путешествия по локациям, флешбеки, раскрывающие историю городка Литтл Хоуп, мистические события и эпизоды, где нужно совершать выбор. Он напрямую влияет на дальнейшее развитие сюжета. Уилл Поултер в The Dark Pictures: Little Hope перевоплотился в студента по имени Эндрю, который с остальными главными героями по стечению обстоятельств оказался в загадочном городке.

Грядущее творение Supermassive Games выйдет 30 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Interview with Will Poulter Part 1
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