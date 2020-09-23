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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Инсайдер: Starfield не появится на PS5

Опубликовано: 8 час. 52 мин. назад
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После покупки ZeniMax Media и Bethesda Softworks Microsoft появился логичный вопрос: на каких платформах будут выходить игры издательства. По словам Фила Спенсера, это будет решаться в «индивидуальном порядке». То есть одни проекты появятся на PS5 и Nintendo Switch, а другие станут эксклюзивами Xbox и ПК. И вот сейчас поступили данные, что к последним относится Starfield – космическая RPG от Bethesda.

Информацией насчет релиза игры поделился инсайдер и журналист издания Windows Central Джез Корден. Он заявил, что Starfield выйдет исключительно на Xbox и ПК.

Дата релиза игры пока неизвестна.

 

 

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