Инсайдер: Starfield не появится на PS5

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

После покупки ZeniMax Media и Bethesda Softworks Microsoft появился логичный вопрос: на каких платформах будут выходить игры издательства. По словам Фила Спенсера, это будет решаться в «индивидуальном порядке». То есть одни проекты появятся на PS5 и Nintendo Switch, а другие станут эксклюзивами Xbox и ПК. И вот сейчас поступили данные, что к последним относится Starfield – космическая RPG от Bethesda.

Информацией насчет релиза игры поделился инсайдер и журналист издания Windows Central Джез Корден. Он заявил, что Starfield выйдет исключительно на Xbox и ПК.

Дата релиза игры пока неизвестна.