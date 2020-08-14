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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Инсайдер о Battlefield 6: карты на 128+ игроков и королевская битва

Опубликовано: 3 час. 50 мин. назад, Sailas77
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Инсайдер Том Хендерсон опубликовал в своем микроблоге несколько сообщений, посвященных Battlefield 6. Он объявил, что в грядущей игре будут реализованы карты для боев с участием более чем 128 пользователей. Однако стандартный режим 32 на 32 никуда не денется.

Информатор также обмолвился о потенциальной королевской битве в Battlefield 6. Electronic Arts и DICE задумались над ее добавлением на фоне успеха Call of Duty: Warzone. Однако, как заявил Том Хендерсон, пока что наличие королевской битвы в шестой части не подтверждено.

Инсайдеру, который поделился свежими деталями, можно доверять. Он давно специализируется на франшизах Battlefield и Call of Duty. В прошлом Хендерсон уже сливал правдивую информацию о Modern Warfare 2019 года до официального анонса.

 

Скриншот игры Battlefield V

 

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