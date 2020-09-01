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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Инсайдер: на следующей неделе пройдет новая трансляция Ubisoft Forward

Опубликовано: 5 час. 17 мин. назад, Sailas77
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Проверенный инсайдер и репортер издания Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал в своем микроблоге заметку, посвященную планам французского издательства Ubisoft. По его словам, уже на следующей неделе, то есть с 7 по 13 сентября, компания проведет вторую прямую трансляцию Ubisoft Forward.

Какие именно проекты будут представлены на мероприятии, неизвестно. Можно предположить, что зрителям расскажут о ремейке Prince of Persia, информация о котором недавно просочилась в Сеть, Gods & Monsters и Beyond Good & Evil 2. Наверняка Ubisoft также поделится новыми подробностями о своих ближайших релизах – Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и Far Cry 6.

Обновлено: Ubisoft официально объявила, что трансляция пройдет 10 сентября. Начало в 22:00 по Москве/Киеву.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 15 мин. назад
Уже официально подтвердили, что трансляция будет 10 Сентября в 22:00 по МСК
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