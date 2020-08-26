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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Игры PlayStation Plus в сентябре 2020 года

Опубликовано: вчера, 18:54:05, Sailas77
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Sony объявила сентябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В нее вошли два известных широкой аудитории проекта, хотя порадует такая раздача далеко не каждого пользователя.

 

Все бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в сентябре 2020 года:

Указанные творения можно будет добавить в свою библиотеку с 1 сентября. Соответственно, у пользователей остается всего несколько дней, чтобы забрать проекты из августовской подборки, в которую вошла на текущий момент безумно популярная королевская битва Fall Guys: Ultimate Knockout.

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