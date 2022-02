Вам также может быть интересно

Скоро состоится трансляция первого в этом году State of Play, которое компания Sony решила полностью посвятить автосимулятору Gran Turismo 7, что выйдет 4 марта на PlayStation 4 и PlayStation 5. На протяжении получаса...

Трансляция State of Play, посвященная Gran Turismo 7

Первый трейлер The Wolf Among Us 2

В ходе сегодняшней трансляции, посвященной нуарному приключению The Wolf Among Us 2, студия Telltale продемонстрировала первый официальный трейлер проекта. В нем Бигби сталкивается со сказочными обитателями страны Оз...