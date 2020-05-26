Игры от Quantic Dream получили дату релиза в Steam

Компания Quantic Dream назвала дату релиза Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain в Steam. Все три игры станут доступны в один день – 18 июня. На ПК эти проекты появились еще в 2019 году, однако только в Epic Game Store. До этого, напомним, игры были эксклюзивами PlayStation.
Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18! #QuanticStream— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020
Download the free demos NOW:
Heavy Rain: https://t.co/vgyWgO3YBt
Detroit: https://t.co/SbIxbSbfoR
Beyond: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai