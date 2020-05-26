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Игры от Quantic Dream получили дату релиза в Steam

Опубликовано: 9 час. 22 мин. назад
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Компания Quantic Dream назвала дату релиза Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain в Steam. Все три игры станут доступны в один день – 18 июня. На ПК эти проекты появились еще в 2019 году, однако только в Epic Game Store. До этого, напомним, игры были эксклюзивами PlayStation.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 41 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 26.05.2020 14:23:06
Detroit всего лишь полгода пробыл эксклюзивом EGS, забавно)
А разговоров-то было при анонсе, что якобы Эпики лично проспонсировали эти порты на ПК, и игры будут их вечными эксклюзивами) ну-ну)
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