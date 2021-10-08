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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Игроки обвиняют разработчиков Marvel’s Avengers в обмане

Опубликовано: 08.10.2021 21:35:15
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Недавно супергеройский экшен Marvel’s Avengers пополнил список игр в Xbox Game Pass. Вскоре после этого разработчики добавили во внутриигровой магазин платные ускорители, позволяющие получать больше опыта и ресурсов.

На релизе игры разработчики обещали, что дополнительная монетизация будет направлена исключительно на получение косметических предметов и никаким образом не будет влиять на геймплей. Но многие поклонники экшена утверждают, что перед добавлением платных ускорителей скорость получения опыта и ресурсов замедлилась. Они считают, что таким образом Square Enix хочет стимулировать пользователей покупать бустеры.

Некоторые фанаты хотят обратиться с жалобой в Disney и попросить компания надавить на авторов игры. Похожее уже случалось, когда игроки смогли добиться изменения системы доната в Star Wars Battlefront II.

 

Скриншот игры Marvel Avengers

 

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Spectre_05 (уровень 14)7 час. 37 мин. назад
Как по мне, такие сомнительные игры(ПК) можно смело пиратить...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.10.2021 00:58:29
Наглядное пособие от Square Enix как убить уже мёртвую игру.
А вообще, в целом всё логично. Проект провалился, это очевидно. Так что издатель пытается выдоить последние крохи с фанатов, которые всё ещё по каким-то причинам пытаются в это играть.
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