Игроки обвиняют разработчиков Marvel’s Avengers в обмане

Недавно супергеройский экшен Marvel’s Avengers пополнил список игр в Xbox Game Pass. Вскоре после этого разработчики добавили во внутриигровой магазин платные ускорители, позволяющие получать больше опыта и ресурсов.

На релизе игры разработчики обещали, что дополнительная монетизация будет направлена исключительно на получение косметических предметов и никаким образом не будет влиять на геймплей. Но многие поклонники экшена утверждают, что перед добавлением платных ускорителей скорость получения опыта и ресурсов замедлилась. Они считают, что таким образом Square Enix хочет стимулировать пользователей покупать бустеры.

Некоторые фанаты хотят обратиться с жалобой в Disney и попросить компания надавить на авторов игры. Похожее уже случалось, когда игроки смогли добиться изменения системы доната в Star Wars Battlefront II.