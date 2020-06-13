Icarus – выживание с перманентной смертью героя

На PC Gaming Show состоялся анонс многопользовательской кооперативной игры Icarus, в которой будет представлена перманентная смерть героя. Но давайте начнем с начала – проект будет распространяться бесплатно для охвата как можно большей аудитории. Задачей игрока будет отправляться с орбитальной станции на поверхность планеты ради добычи полезных материалов. Там будет масса опасностей, среди которых не только хищные звери, но и шанс остаться без кислорода.

Как бы страшно это не звучало, другие игроки смогут спасти вашу шкурку в случае не самой удачной встречи с хищниками или недостатка кислорода. Что нельзя будет пережить, так это пропуск заранее запланированного временного окна для возвращения на базу. Не успели – персонаж умрет и придется начинать с самого начала. Вернувшись же на орбитальную станцию с ресурсами, можно будет развивать технологии и становиться все более хорошо подготовленным к следующей высадке на планету.

Релиз Icarus запланирован на 2021 год на ПК.