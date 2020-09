Hyrule Warriors: Age of Calamity – новая игра в серии The Legend of Zelda

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity NSwitch

Неожиданно для всех компания Nintendo представила Hyrule Warriors: Age of Calamity – новую игру в серии The Legend of Zelda. Анонс сопроводили видео с рассказом о проекте и демонстрацией геймплея.

События свежего проекта разворачиваются за сто лет до истории The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В сюжете будут фигурировать многие знакомые персонажи. Отдельно стоит отметить, что играбельных героев, судя по трейлеру, будет четыре, и Линк один из них. Первый ролик также показывает сражения против армий разнообразных монстров. Похоже, в новой части серии во главу угла будут ставиться именно бои. По крайней мере, их демонстрации по большей части посвящен анонсирующий трейлер.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года на Nintendo Switch.