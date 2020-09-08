НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
421
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
Общая информацияНовости (1)Скриншоты (6)

Hyrule Warriors: Age of Calamity – новая игра в серии The Legend of Zelda

Опубликовано: 08.09.2020 17:38:41
Поделиться:  

Неожиданно для всех компания Nintendo представила Hyrule Warriors: Age of Calamity – новую игру в серии The Legend of Zelda. Анонс сопроводили видео с рассказом о проекте и демонстрацией геймплея.

События свежего проекта разворачиваются за сто лет до истории The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В сюжете будут фигурировать многие знакомые персонажи. Отдельно стоит отметить, что играбельных героев, судя по трейлеру, будет четыре, и Линк один из них. Первый ролик также показывает сражения против армий разнообразных монстров. Похоже, в новой части серии во главу угла будут ставиться именно бои. По крайней мере, их демонстрации по большей части посвящен анонсирующий трейлер.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года на Nintendo Switch.

Вам также может быть интересно
Total War Saga: TROY – обзор В современной индустрии ААА-игр разработчики крайне редко решаются на эксперименты. Известные студии предпочитают вооружаться проверенными идеями и комбинировать их, чтобы не разочаровать сообщество... Total War Saga: TROY – обзор Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward официально анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, слухи о котором начали недавно появляться в сети. Игра предложит новое исполнение известной истории... Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)08.09.2020 20:25:56
Прикольно, по сути прямой приквел по сюжету. Геймплей у мусоу, конечно, своеобразный, но посмотрим
Игровые новoсти
2 час. 56 мин. назад116 сентября состоится новая презентация PlayStation 5 8 час. 2 мин. назад0Borderlands 3 выйдет на PS5 и Xbox Series X 8 час. 11 мин. назад2Релиз Kena: Bridge of Spirits откладывается 11.09.2020 19:47:419Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинала 11.09.2020 16:16:000Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3 10.09.2020 23:47:111Tom Clancy’s Rainbow Six Осада посетит новые консоли 10.09.2020 23:42:483Riders Republic – новая игра от создателей Steep
Новости игр
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в сентябре 2020ИГРЫ Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в сентябре 2020 Компания Microsoft объявила состав сентябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков сервиса Xbox Live Gold. В нее традиционно вошли два проекта для Xbox One и столько же для Xbox 360... Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3ИГРЫ Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3 Larian Studios выпустила новую заметку об амбициозной RPG Baldur’s Gate 3. В свежем материале разработчики рассказали об особенностях кооператива и интеграции проекта с сервисом прямых трансляций Twitch... Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригиналаИГРЫ Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинала Автор YouTube-канала Ultimate Gamerz провел сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинальной игры 2003 года выпуска. За основу при создании материала блогер взял трейлеры двух проектов...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Завтра Sony сделает анонс насчет PlayStation 5Ctrl + стрелка вправо