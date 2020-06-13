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HUMANKIND перенесли на следующий год

Опубликовано: 2 час. 11 мин. назад
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Историческая пошаговая стратегия HUMANKIND от Amplitude Studios и SEGA была перенесена с этого на 2021 год. А все для того, чтобы игроки помогли разработчикам создать проект, который понравится именно им. Для этого Amplitude Studios запускает программу Open Dev, где пользователи смогут передавать свои идеи создателям игры.

Зарегистрировавшись на сайте, вы получите доступ к трем ограниченным по времени сценариям, сосредоточенными на определенных функциях игры (исследовании, тактическом сражении и базовом управлении городом).

OpenDev Announcement Trailer [RUS]
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