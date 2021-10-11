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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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HITMAN III продалась в три раза лучше, чем планировалось

Опубликовано: вчера, 16:14:50
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IO Interactive поделилась информацией о том, что продажи HITMAN III превысили ожидаемый бюджет в три раза. Этот год стал для компании самым успешным, во многом благодаря заключительной главе истории Агента 47.

По словам разработчиков, на финансковый успех последней части трилогии о тяжелых трудовых буднях лысого убийцы повлияло то, что в этот раз они самостоятельно занимались выпуском игры. Также они полагают, что продажи подхлестнула волна пандемии, а многим игрокам просто было интересно узнать, чем закончится история.

Сейчас IO Interactive продолжают поддержку стелс-экшена, а также работают над созданием новой игры про Джеимса Бонда. Кроме того, по слухам, студия также ведет разработку неанонсированной игры в сеттинге средневекового фэнтези.

 

Скриншот игры Hitman III

 

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Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)4 час. 10 мин. назад
Deadly писал(а):
Конечно она продалась в три раза лучше. Так как сейчас подрастающее поколение оказуалено полностью! Хитман то уже не торт. Если бы бы хардкор как в первых частях, результаты продаж были бы иные!
в любой, даже хорошей новости, найдется тот, кто будет жаловаться
Игровой гуру
Deadly (уровень 15)вчера, 18:33:42
Конечно она продалась в три раза лучше. Так как сейчас подрастающее поколение оказуалено полностью! Хитман то уже не торт. Если бы бы хардкор как в первых частях, результаты продаж были бы иные!
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