HITMAN III продалась в три раза лучше, чем планировалось

IO Interactive поделилась информацией о том, что продажи HITMAN III превысили ожидаемый бюджет в три раза. Этот год стал для компании самым успешным, во многом благодаря заключительной главе истории Агента 47.

По словам разработчиков, на финансковый успех последней части трилогии о тяжелых трудовых буднях лысого убийцы повлияло то, что в этот раз они самостоятельно занимались выпуском игры. Также они полагают, что продажи подхлестнула волна пандемии, а многим игрокам просто было интересно узнать, чем закончится история.

Сейчас IO Interactive продолжают поддержку стелс-экшена, а также работают над созданием новой игры про Джеимса Бонда. Кроме того, по слухам, студия также ведет разработку неанонсированной игры в сеттинге средневекового фэнтези.