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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Hellpoint запустят в апреле – научная-фантастика в стиле Souls

Опубликовано: 2 час. 14 мин. назад
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Компания tinyBuild и студия Cradle Games объявили сегодня, что запустят свой ролевой экшен Hellpoint уже этой весной. Игра разрабатывается в сеттинге Sci-Fi с геймплейными элементами из серии Souls. Точная дата релиза – 16 апреля на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Hellpoint забросит вас на космическую станцию Ирид Ново, которая вращается вокруг черной дыры. Столкнувшись с последствиями квантового катаклизма, повлиявшего на память и сознание живых существ, вам предстоит определить судьбу станции и добраться до истоков аномалии.

Hellpoint черпает вдохновение из тайтлов вроде Dark Souls и Dead Space. Игра собирается предложить хардкорные сражения с разнообразными врагами, а также десятки видов оружия ближнего и дальнего боя с уникальными способностями. Периодически черная дыра будет влиять на характеристики и поведение противников, поэтому играть придется осторожно. Кроме того, в Hellpoint будут кооперативный режим на двоих и мультиплеерное PvP на четверых.

Date Announcement Trailer
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