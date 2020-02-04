Hellpoint запустят в апреле – научная-фантастика в стиле Souls

Компания tinyBuild и студия Cradle Games объявили сегодня, что запустят свой ролевой экшен Hellpoint уже этой весной. Игра разрабатывается в сеттинге Sci-Fi с геймплейными элементами из серии Souls. Точная дата релиза – 16 апреля на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Hellpoint забросит вас на космическую станцию Ирид Ново, которая вращается вокруг черной дыры. Столкнувшись с последствиями квантового катаклизма, повлиявшего на память и сознание живых существ, вам предстоит определить судьбу станции и добраться до истоков аномалии.

Hellpoint черпает вдохновение из тайтлов вроде Dark Souls и Dead Space. Игра собирается предложить хардкорные сражения с разнообразными врагами, а также десятки видов оружия ближнего и дальнего боя с уникальными способностями. Периодически черная дыра будет влиять на характеристики и поведение противников, поэтому играть придется осторожно. Кроме того, в Hellpoint будут кооперативный режим на двоих и мультиплеерное PvP на четверых.