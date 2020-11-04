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Hellpoint появится на PS5 и Xbox Series X/S

Опубликовано: вчера, 16:00:22
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Cradle Games и tinyBuild сообщили о том, что их ролевой экшена Hellpoint, который 30 июля 2020 года стал доступен на ПК, PS4 и Xbox One, выйдет на новые консоли. Расширенная версия игры на PS5 и Xbox Series X/S получит высокие fps и разрешение, быструю загрузку и возможность выбрать один из двух режимов: Performance (динамическое 4K разрешение и 60fps) и Quality (нативное 4K разрешение и 30fps).

Полноценная некст-ген версия Hellpoint станет доступна только в 2021 году, однако, благодаря обратной совместимости, игра запустится на новых консолях в день их выхода. Для владельцев проекта на PS4 и Xbox One обновление до PS5 и Xbox Series X/S версий будет бесплатным.

 

Скриншот игры Hellpoint

 

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