Hellpoint появится на PS5 и Xbox Series X/S

Cradle Games и tinyBuild сообщили о том, что их ролевой экшена Hellpoint, который 30 июля 2020 года стал доступен на ПК, PS4 и Xbox One, выйдет на новые консоли. Расширенная версия игры на PS5 и Xbox Series X/S получит высокие fps и разрешение, быструю загрузку и возможность выбрать один из двух режимов: Performance (динамическое 4K разрешение и 60fps) и Quality (нативное 4K разрешение и 30fps).

Полноценная некст-ген версия Hellpoint станет доступна только в 2021 году, однако, благодаря обратной совместимости, игра запустится на новых консолях в день их выхода. Для владельцев проекта на PS4 и Xbox One обновление до PS5 и Xbox Series X/S версий будет бесплатным.