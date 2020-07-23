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Hello Neighbor 2 выйдет на Xbox Series X и Xbox One

Опубликовано: 7 час. 56 мин. назад
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Компания tinyBuild подготовила к Xbox Games Showcase новый трейлер игры Hello Neighbor 2, ранее известной под названием Hello Guest. Также создатели проекта сообщили, что он помимо ПК посетит Xbox Series X и Xbox One в 2021 году.

Hello Neighbor 2 – прямое продолжение Hello Neighbor, где игроков ждет открытый мир, в котором им предстоит собирать полезные предметы, стараясь не попасть в руки изобретательному искусственному интеллекту, представленному в виде таинственного существа. Оно будет наблюдать за действиями игрока и использовать полученные знания против пользователя.

Xbox Games Showcase Trailer
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