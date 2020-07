Hello Neighbor 2 выйдет на Xbox Series X и Xbox One

Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2 Series X / XOne / ПК

Компания tinyBuild подготовила к Xbox Games Showcase новый трейлер игры Hello Neighbor 2, ранее известной под названием Hello Guest. Также создатели проекта сообщили, что он помимо ПК посетит Xbox Series X и Xbox One в 2021 году.

Hello Neighbor 2 – прямое продолжение Hello Neighbor, где игроков ждет открытый мир, в котором им предстоит собирать полезные предметы, стараясь не попасть в руки изобретательному искусственному интеллекту, представленному в виде таинственного существа. Оно будет наблюдать за действиями игрока и использовать полученные знания против пользователя.