Hardspace: Shipbreaker - стань утилизатором космических кораблей

В начале этого года компании Focus Home Interactive и Blackbird Interactive объявили о сотрудничестве, результатом которого должна была стать новая игра. Сегодня как раз и состоялся ее анонс. Проект под названием Hardspace: Shipbreaker является космической «песочницей», где игроков ждут реалистичные физика и взрывы. Вы выступите в роли утилизатора космических кораблей, сильно задолжавшего в денежном эквиваленте корпорации LYNX. Чтобы вернуть им долг, вам предстоит утилизировать ценные материалы, компоненты кораблей и другой металлолом при помощи передового снаряжения.

Летом 2020 года создатели игры обещают ранний доступ в Steam, где изначально пользователей ждет 2 класса кораблей, различные инструменты и умения, которые можно улучшать, а также первый акт сюжетной кампании. Постепенно в ранний доступ будут добавлять новые классы кораблей, задания, ежедневные испытания, таблицы рейтинга, поддержку модов и многое другое.