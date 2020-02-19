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Hardspace: Shipbreaker - стань утилизатором космических кораблей

Опубликовано: вчера, 14:43:33
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В начале этого года компании Focus Home Interactive и Blackbird Interactive объявили о сотрудничестве, результатом которого должна была стать новая игра. Сегодня как раз и состоялся ее анонс. Проект под названием Hardspace: Shipbreaker является космической «песочницей», где игроков ждут реалистичные физика и взрывы. Вы выступите в роли утилизатора космических кораблей, сильно задолжавшего в денежном эквиваленте корпорации LYNX. Чтобы вернуть им долг, вам предстоит утилизировать ценные материалы, компоненты кораблей и другой металлолом при помощи передового снаряжения.

Летом 2020 года создатели игры обещают ранний доступ в Steam, где изначально пользователей ждет 2 класса кораблей, различные инструменты и умения, которые можно улучшать, а также первый акт сюжетной кампании. Постепенно в ранний доступ будут добавлять новые классы кораблей, задания, ежедневные испытания, таблицы рейтинга, поддержку модов и многое другое.

Early Access Reveal Trailer [RUS]
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