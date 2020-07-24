Halo: Infinite станет платформой для будущих игр серии

Авторы Halo: Infinite собираются превратить проект в большую платформу для будущих игр серии. Об этом в интервью Game Informer заявил глава студии 343 Industries.

Проект должен стать последней самостоятельной видеоигрой в серии, разработчики уверены в том, что Infinite будет пламенным мотором серии Halo как минимум на десяток лет вперед. Для игроков это значит, что следующие сюжетные кампании выйдут, как часть «Бесконечности».

Технически игра тоже будет постепенно развиваться и совершенствоваться. После ее выхода 343 Industries выпустит бесплатный патч, который должен привнести ряд графических улучшений, включая поддержку технологии RTX. Важно подчеркнуть, что работники студии не считают Halo: Infinite игрой-сервисом, для них важно не разграничивать аудиторию, а это происходит каждый раз при выходе новой части любой серии.

Infinite станет самым масштабным сюжетным приключением в серии Halo – кампания будет в разы больше двух прошлых частей. Разработчики постараются всячески поощрять исследование открытого мира – игрокам будут постепенно открываться новые улучшения, бонусы и приспособления. В качестве ориентира Крис Ли назвал самую первую часть Halo с подзаголовком Combat Evolved – 343 Industries всячески постараются вернуть чувство новых открытий, которым так славился оригинал.

Напомним, что релиз Halo: Infinite должен состояться в конце текущего года на PC посредством Steam, а также на Xbox One и Xbox Series X. Очевидно, что у версии для младшей консоли Microsoft будет сокращенный цикл поддержки и она будет лишена всех последующих графических улучшений.