Halo Infinite – новые детали

343 Industries раскрыла некоторую информацию о шутере Halo Infinite. Первым делом разработчики сообщили, что выход игры назначен на осень 2021 года. Изначально проект должен был появиться вместе с релизом консоли Xbox Series X, однако из-за коронавируса его перенесли на 2021 год.

Разработчики поделились двумя новыми скриншотами многопользовательского режима, который, как говорилось ранее, будет free-to-play и поддерживать 120fps на Xbox Series X. Название карты, представленной на изображениях, пока не сообщается.

Также разработчики рассказали немного о free-to-play мультиплеере. Хоть в игре и будут премиумные косметические предметы, пользователи по-прежнему смогут зарабатывать «косметику» за различные действия – в режиме кампании, в испытаниях, в особых ивентах и т.д. Как заявил ведущий дизайнер Halo Infinite, Кристофер Блом, в игре не будет никаких лут-боксов и никаких предметов, влияющих на геймплей.