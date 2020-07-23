Grounded выйдет в раннем доступе уже 28 июля

В ходе прямого эфира Xbox Games Showcase студия Obsidian Entertainment совместно с Microsoft представили новый трейлер игры Grounded – приключенчения с элементами выживания.

Создатели подчеркивают, что хотели создать мир Grounded максимально правдоподобным и реалистичным, кроме того, релиз – лишь малый шаг в развитии видеоигры, сообщество сможет расширять изначальную идею, а разработчики будут активно прислушиваться к отзывам.

Проект выйдет в Early Access уже 28 июля и будет доступен на PC через Microsoft Store и Steam, а также Xbox One.