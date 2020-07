Grounded выйдет в раннем доступе уже 28 июля

Вам также может быть интересно

Cyberpunk 2077 – без преувеличения самая ожидаемая игра в мире. Любая свежая информация о грядущем творении CD Projekt RED воспринимается аудиторией с большим интересом. Оно и не странно, учитывая ярлык «от создателей The Witcher 3», участие в проекте Киану Ривза и рассказы о множестве интересных механик и заданий.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор

Так проходит слава мирская – эти слова легко применимы к жанру квест. Когда-то популярность квестов не знала границ, в а книге рекордов Гиннеса значилась первая игра серии Myst, как чемпион мировых продаж...