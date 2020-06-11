Grand Theft Auto V выйдет на PS5 в следующем году

Компания Sony на презентации игр для PlayStation 5 объявила, что легендарный игровой блокбастер от Rockstar Games с открытым миром Grand Theft Auto V будет выпущен для консоли следующего поколения в 2021 году. Grand Theft Auto V для PS5 получит ряд технических усовершенствований, улучшенную графику и производительность, что позволит по максимуму использовать возможности новой консоли и сделать игру еще более привлекательной и отзывчивой.

Игроки Grand Theft Auto Online смогут продолжить играть на PS5, получив доступ к дополнительному эксклюзивному контенту, который будет доступен только на консолях последнего поколения. Также разработчики выпустят самостоятельную версию Grant Theft Auto Online с возможностью бесплатной игры в течение трех месяцев эксклюзивно на PlayStation 5.

Кроме этого, начиная с сегодняшнего дня в течение 72 часов все участники PlayStation Plus на PS4 будут получать в Grand Theft Auto $100 00 00 на депозит в Maze Bank за каждый месяц игры в Grand Theft Auto Online до запуска Grand Theft Auto Online на PS5.

После презентации также было объявлено, что GTA V заглянет и на Xbox Series X.