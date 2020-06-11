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Sash Опубликовал Sash 1
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Grand Theft Auto V выйдет на PS5 в следующем году

Опубликовано: вчера, 23:47:58
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Компания Sony на презентации игр для PlayStation 5 объявила, что легендарный игровой блокбастер от Rockstar Games с открытым миром Grand Theft Auto V будет выпущен для консоли следующего поколения в 2021 году. Grand Theft Auto V для PS5 получит ряд технических усовершенствований, улучшенную графику и производительность, что позволит по максимуму использовать возможности новой консоли и сделать игру еще более привлекательной и отзывчивой.

Announcement Trailer PS5

Игроки Grand Theft Auto Online смогут продолжить играть на PS5, получив доступ к дополнительному эксклюзивному контенту, который будет доступен только на консолях последнего поколения. Также разработчики выпустят самостоятельную версию Grant Theft Auto Online с возможностью бесплатной игры в течение трех месяцев эксклюзивно на PlayStation 5.

Кроме этого, начиная с сегодняшнего дня в течение 72 часов все участники PlayStation Plus на PS4 будут получать в Grand Theft Auto $100 00 00 на депозит в Maze Bank за каждый месяц игры в Grand Theft Auto Online до запуска Grand Theft Auto Online на PS5.

После презентации также было объявлено, что GTA V заглянет и на Xbox Series X.

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Игровой разум
RedDaron (уровень 16)1 час. 45 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 13.06.2020 00:26:08
Аттракцион невиданной щедрости от Rockstar Games запущен,да ещё и до 21 года,да ещё и по 100 тысяч за каждый месяц игры.Браво (Сарказм) Лучше бы после бесплатной раздачи в Epoc Store всерьёз и надолго взялись бы за читеров а то в каждой сессии их кучи как тараканов. А как по мне,то они лучше бы новую GTA разрабатывали или RDR 3 к примеру а эта замануха с деньгами весьма сомнительная,у кого там миллионы то это сотка в месяц погоды не сделает а кто новый придёт,то эта же сотка как мёртвому припарка (очень мало для игры с их внутриигровыми ценами) И я очень сомневаюсь что эти их действия привлекут ещё много новых игроков
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