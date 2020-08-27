Государственное заседание в новом трейлере Call of Duty: Black Ops Cold War

В рамках церемонии открытия Gamescom 2020 студия Treyarch и издательство Activision опубликовали новый трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Часть кадров из него продемонстрировали в первом ролике, который представили вчера, 26 августа, в рамках королевской битвы Warzone.

На видео показывается заседание государственных деятелей и специальных агентов США. Они обсуждают действия советского шпиона по прозвищу Персей, который вознамерился подорвать глобальный баланс сил. В трейлере фигурируют хорошо знакомые фанатам CoD Вудс и Мейсон, а позже к беседе присоединяется президент Штатов.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра также заглянет на консоли следующего поколения.